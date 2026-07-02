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Accident la intersecția Bd. 1 Mai cu str. Teilor din Suceava: Motociclist rănit după ce un șofer nu i-a acordat prioritate


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Un accident rutier s-a produs miercuri, 1 iulie 2026, în jurul orei 15:20, la intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Teilor din municipiul Suceava. Un tânăr motociclist a fost transportat la spital cu contuzii abdominale.

Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 21 de ani din orașul Cajvana circula cu o motocicletă KTM 390 pe banda a doua a Bd. 1 Mai, din direcția str. Universității către Calea Obcinelor. La intersecția cu str. Teilor, un șofer de 20 de ani din comuna Vulturești, la volanul unui Audi A4, a încercat să efectueze un viraj la stânga și nu i-a acordat prioritate de trecere motocicletei care circula pe drumul prioritar.

În urma impactului cu roata din stânga față a motocicletei, conducătorul acesteia a căzut pe carosabil. Tânărul acuza dureri și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu „contuzie abdominală prin accident rutier”.

Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.


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