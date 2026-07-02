Un șofer distras de telefon a lovit o adolescentă pe podețul locuinței ei din Mănăstirea Humorului

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Un accident rutier s-a produs miercuri, 1 iulie 2026, în jurul orei 15:55, pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Mănăstirea Humorului, soldat cu rănirea ușoară a unei adolescente de 16 ani.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 50 de ani din comuna Cacica conducea o autoutilitară marca Volkswagen pe direcția Gura Humorului către centrul localității. În dreptul imobilului cu nr. 61, din cauza altor preocupări care i-au distras atenția (utilizarea telefonului mobil), a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă pe partea dreaptă și a lovit gardul unui podeț situat în dreptul imobilului cu nr. 63. Ulterior, a acroșat o adolescentă care se afla pe podeț, în fața porții de acces a locuinței.

Fata a suferit leziuni ușoare și a primit îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Acesta a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru recoltarea de probe biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.