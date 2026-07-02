Certificatul de Integritate Comportamentală poate fi obținut online, prin HUB-ul de servicii al MAI

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Începând cu 1 iulie 2026, cetățenii români pot solicita și obține certificatul de integritate comportamentală și în format electronic, prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro. Noul serviciu digital reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a administrației publice și simplificarea accesului la servicii esențiale.

Serviciul a fost dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române (Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative). Proiectul face parte din inițiativa „MAI DIGITAL” și este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

În această etapă pilot, certificatul electronic poate fi obținut de persoanele fizice, cetățeni români, care nu sunt înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Documentul este semnat cu semnătură electronică calificată, conform Regulamentului UE 910/2014.

Ulterior, echipele tehnice vor extinde serviciul și pentru persoanele înscrise în Registru. Registrul a fost creat prin Legea nr. 118/2019 pentru prevenirea și combaterea abuzurilor asupra minorilor și a devenit operațional în 2021. Instituțiile din domeniile educație, sănătate, protecție socială, sport etc. au obligația de a solicita acest certificat la angajare sau încheierea altor raporturi de muncă/voluntariat.

În anul 2025, Poliția Română a eliberat peste 313.863 de certificate de integritate comportamentală și 90.987 de copii din Registru.

Ministerul Afacerilor Interne subliniază că digitalizarea acestui serviciu reduce birocrația, economisește timp și contribuie la o administrație publică mai eficientă și mai aproape de cetățeni.

Pentru accesarea serviciului, cetățenii sunt invitați să acceseze platforma hub.mai.gov.ro.