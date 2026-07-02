Bacalaureat 2026: Un candidat eliminat la Suceava la proba la alegere a profilului

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A treia probă scrisă a examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, proba E d) – la alegere a profilului și specializării, s-a desfășurat astăzi.

Potrivit datelor oficiale transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, au fost înscriși 4767 de candidați, din care 133 au lipsit, iar 4633 de lucrări au fost încărcate în sistem.



Un candidat a fost eliminat din examen la Centrul de examen Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.



Examenul național de bacalaureat continuă mâine, 3 iulie 2026, cu proba Eb – Limba și literatura maternă.



Subiectele și baremele de evaluare pentru probele din cadrul sesiunii de bacalaureat 2026 au fost publicate pe platforma oficială: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton a precizat că proba s-a derulat în condiții normale, cu excepția cazului unic de eliminare.

Rezultatele preliminare ale sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 8 iulie