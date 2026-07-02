Record istoric pe Aeroportul Suceava: peste 100.000 de pasageri în luna iunie 2026

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Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat în luna iunie un nou record absolut de trafic aerian.

Cu 100.731 de pasageri, luna trecută devine cea mai bună din istoria aeroportului sucevean, marcând o bornă importantă chiar de ziua Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, patronul spiritual al aeroportului.

Comparativ cu iunie 2025, traficul de pasageri a crescut cu 31,72%, iar numărul mișcărilor de aeronave a ajuns la 748, în creștere cu 6,86%.

În primul semestru al anului 2026, aeroportul a deservit 498.420 de pasageri, ceea ce reprezintă o creștere spectaculoasă de 42,95% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Un rol esențial în această evoluție l-a avut redeschiderea bazei operaționale Wizz Air, prin parteneriatul dintre Consiliul Județean Suceava, conducerea aeroportului și compania aeriană.

În luna iunie, Wizz Air a operat 390 de mișcări de aeronave și a transportat 85.901 pasageri, reprezentând aproximativ 85% din traficul total al aeroportului.

Gradul mediu de încărcare a fost de 92,16%, semn al unei cereri ridicate pentru zborurile de la Suceava.

„Aceste rezultate evidențiază impactul major al redeschiderii bazei operaționale asupra dezvoltării traficului aerian de la Suceava și reconfirmă încrederea Wizz Air în potențialul aeroportului și al regiunii Bucovina”, se arată în comunicatul Consiliului Județean Suceava.

Aeroportul se află în plin proces de modernizare. În prezent se construiește o nouă sală de așteptare modernă, cu o suprafață de peste 400 mp, care va deservi pasagerii până la realizarea Terminalului 3.

Investițiile derulate de Consiliul Județean Suceava vizează atât creșterea capacității, cât și îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

Rezultatele din prima jumătate a anului 2026 consolidează poziția Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava ca principală poartă aeriană către Bucovina și unul dintre aeroporturile regionale cu cea mai rapidă dezvoltare din România.