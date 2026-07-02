Ziua Națională a Contabilului Român – ediția a XXII-a, la Suceava pe 13 iulie 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Filiala CECCAR Suceava organizează luni, 13 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, un eveniment de tradiție care va avea loc la Salonul „Eden Garden” Suceava, începând cu ora 13:30.

Evenimentul se desfășoară sub tema #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi? și propune o reflecție profundă asupra rolului profesionistului contabil într-o economie transformată de inteligența artificială, automatizare și noile arhitecturi digitale ale deciziei.

După etapele anterioare dedicate transformării și mentalității digitale, ediția din 2026 pune accent pe întrebarea esențială: cum rămâne contabilul relevant, credibil și indispensabil într-un context în care tehnologia preia tot mai multe procese operaționale? Tema face referire la dilema shakespeariană, subliniind că „a fi” înseamnă asumarea rolului de arhitect al încrederii, interpret al datelor inteligente și partener strategic în deciziile de business.

Programul evenimentului include:

13:30 – 14:00 – Primirea participanților & Welcome coffee

– Primirea participanților & Welcome coffee 14:00 – 14:15 – Mesaje din partea Consiliului Filialei CECCAR Suceava și a Consiliului Superior

– Mesaje din partea Consiliului Filialei CECCAR Suceava și a Consiliului Superior 14:15 – 14:45 – Mesaje ale reprezentanților instituțiilor publice, mediului de afaceri și academic

– Mesaje ale reprezentanților instituțiilor publice, mediului de afaceri și academic 14:45 – 15:45 – Panel de discuții #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?

– Panel de discuții #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi? 15:45 – 16:00 – Topul local 2026 al membrilor CECCAR

– Topul local 2026 al membrilor CECCAR 16:00 – 16:15 – Premiul CECCAR pentru dialog în comunitate

– Premiul CECCAR pentru dialog în comunitate 16:15 – Networking & masă festivă

Cu acest prilej vor fi premiați profesioniștii contabili care au obținut rezultate remarcabile în anul anterior.

Înscrierile se fac până pe 8 iulie 2026, prin e-mail la adresa [email protected].

„Tradiție pentru viitor. Soluții împreună!” – sub acest motto, CECCAR Suceava invită toți membrii și invitații să participe la acest moment important al profesiei contabile.