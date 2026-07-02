Acorduri de jazz, reduceri de vară și dinozauri animatronici, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava

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Cauți acea activitate care să te scoată din rutină? La Iulius Mall Suceava, începutul lunii iulie îți aduce noi motive să ieși din casă. Concertele live de jazz continuă să anime serile de vineri, expoziția de dinozauri și plante carnivore îți oferă o experiență pentru toată familie, iar Summer Sale vine cu reduceri în magazinele tale preferate.

Vineri, 3 iulie, de la ora 20.00, parcul de la Iulius Mall Suceava găzduiește o nouă ediție a Serilor de Jazz, unde publicul se va bucura de concertul susținut de cvintetul format din: Cristina Dima (voce), Tudor Stănescu (chitară), Teodosie Pocora (pian), Daniel Leancă (contrabas) și Călin Andrei (tobe). Formația va încânta spectatorii cu melodii ce îmbină influențe de jazz, soul, blues și pop, trecând de la sensibilitatea pieselor semnate de Norah Jones la groove-ul lui Al Green și eleganța melodiilor clasice de jazz. Accesul la eveniment este gratuit.

Dacă încă nu ai vizitat expoziția de dinozauri și plante carnivore, trebuie să știi că mai sunt doar câteva zile în care poți explora, în parcarea Iulius Mall Suceava, universul preistoric cu peste 60 de dinozauri animatronici în mărime naturală. Expoziția este deschisă până duminică, pe 5 iulie, zilnic, între orele 10.00 și 21.00. Biletele costă 30 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru grupurile de copii, iar copiii cu vârsta sub 3 ani și persoanele cu dizabilități, împreună cu un însoțitor, beneficiază de acces gratuit.

În plus, dacă ai în plan o sesiune de shopping, poți profita de reducerile din Iulius Mall Suceava. Summer Sale a început în majoritatea magazinelor și te așteaptă reduceri de până la 70% la articole de sezon, încălțăminte, accesorii, produse de beauty și multe altele. În catalogul online vei găsi mai multe detalii despre magazinele participante, cele mai noi oferte și inspirație pentru ținutele verii.

La Iulius Mall Suceava, sfârșitul de săptămână este despre timp petrecut împreună, experiențe și cele mai bune oferte!