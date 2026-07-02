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Avertizare hidrologică Cod Galben pentru râurile din județul Suceava


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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, joi, o avertizare hidrologică care vizează direct mai multe râuri din județul Suceava.

Codul Galben este valabil în intervalul 2 iulie ora 12:00 – 3 iulie ora 12:00.

Sunt vizate în special râul Suceava, râul Bistrița (bazin superior și afluenți) și râul Moldova (sector amonte S.H. Gura Humorului și afluenți). Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe aceste cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea subliniază că fenomenele hidrologice periculoase au probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județul Suceava.

Fenomenele se pot produce inclusiv pe afluenți de grad inferior și pe cursuri de apă necadastrate.Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele riverane să manifeste vigilență sporită, să evite apropierea de albii râurilor, torenți și zonele cu risc de inundații și să respecte indicațiile ISU Suceava și ale Administrației Bazinale de Apă Siret.


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