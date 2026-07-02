Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Tragedie rutieră la Vicovu de Sus: Șofer mort după ce a intrat...

Tragedie rutieră la Vicovu de Sus: Șofer mort după ce a intrat cu mașina într-o casă


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un grav accident rutier s-a produs, joi, pe raza orașului Vicovu de Sus, soldat cu decesul unui bărbat de 80 de ani. Evenimentul a implicat un singur autoturism.

Potrivit primelor informații furnizate de sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, autoturismul ieșind în afara părții carosabile.

Bărbatul a fost găsit inconștient de către forțele de intervenție ajunse la fața locului.

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus au acționat cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind solicitați și un echipaj SAJ. Echipajele medicale au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, după finalizarea protocolului, medicul a declarat decesul bărbatului.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

ISU Suceava: Ploile torențiale au afectat mai multe localități din zona...

Cod Roșu de furtună în nordul județului Suceava. Averse torențiale și...

Inundații locale în Cârlibaba: Ploile torențiale au afectat terenuri și gospodării