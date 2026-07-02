Tragedie rutieră la Vicovu de Sus: Șofer mort după ce a intrat cu mașina într-o casă

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Un grav accident rutier s-a produs, joi, pe raza orașului Vicovu de Sus, soldat cu decesul unui bărbat de 80 de ani. Evenimentul a implicat un singur autoturism.

Potrivit primelor informații furnizate de sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, autoturismul ieșind în afara părții carosabile.

Bărbatul a fost găsit inconștient de către forțele de intervenție ajunse la fața locului.

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus au acționat cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind solicitați și un echipaj SAJ. Echipajele medicale au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, după finalizarea protocolului, medicul a declarat decesul bărbatului.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.