Inundații locale în Cârlibaba: Ploile torențiale au afectat terenuri și gospodării

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Ploile abundente din ultimele ore, însoțite de scurgeri puternice de pe versanți, au provocat inundații punctuale pe raza comunei Cârlibaba.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, apa a pătruns pe mai multe terenuri agricole și în unele gospodării, creând probleme locuitorilor din zonă.

Potrivit primelor informații, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cârlibaba, intervin prompt pentru a evacua apa din curțile și anexele afectate. Echipele acționează localizat, acolo unde situația o impune, ajutând proprietarii să minimizeze pagubele.

„Intervenim punctual pentru evacuarea apelor din gospodării”, a precizat sursa citată.

Autoritățile locale monitorizează în continuare situația, iar bilanțul exact al pagubelor și al misiunilor desfășurate va fi comunicat ulterior, după ce apele se vor retrage și vor fi evaluate toate efectele.