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Cod Roșu de furtună în nordul județului Suceava. Averse torențiale și descărcări electrice puternice


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Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru mai multe localități din județul Suceava.

Avertizarea este valabilă până astăzi la ora 22:00.
Se așteaptă averse torențiale care vor acumula peste 30-35 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. În zonele afectate s-au acumulat deja, în ultimele ore, cantități de apă de 40-50 l/mp.


Localitățile vizate sunt: Siret, Frătăuții Noi, Dărmănești, Frătăuții Vechi, Grănicești, Dornești, Satu Mare, Bălcăuți, Zamostea, Grămești, Calafindești, Gălănești, Mușenița, Șerbăuți.
Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în teren deschis sau la înălțime, adăpostirii sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau construcții cu elemente care pot fi dislocate. De asemenea, se recomandă închiderea ferestrelor și evitarea atingerii stâlpilor sau firelor electrice căzute la pământ.
Orice situație de urgență poate fi semnalată la numărul unic 112.


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