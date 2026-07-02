ISU Suceava: Ploile torențiale au afectat mai multe localități din zona de munte a județului Suceava

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În urma ploilor torențiale din ultimele ore și a scurgerilor puternice de pe versanți, mai multe terenuri și gospodării au fost inundate în zona de munte a județului Suceava. Pompierii militari, alături de voluntarii locali, au acționat rapid pentru a sprijini locuitorii afectați.

Potrivit declarației locotenent-colonelului Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, intervențiile au vizat în primul rând comuna Cârlibaba. Aici, echipele mixte formate din pompieri militari și lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență au evacuat apa din mai multe gospodării, atât în localitatea Cârlibaba, cât și în satul Țibău.

De asemenea, echipajele ISU au intervenit și în comuna Breaza, unde au evacuat apa din două gospodării situate în localitățile Breaza și Breaza de Sus.

„Totodată, colegii de la Garda Siret au desfășurat o misiune de monitorizare în localitatea Pădureni. Aici, deși ploile au fost torențiale, apele s-au retras natural, astfel că nu a fost nevoie de intervenții pentru evacuare”, a precizat locotenent-colonelul Alin Găleată.

Reprezentanții ISU Suceava au asigurat că, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrometeorologice din teren. „Suntem pregătiți să intervenim ori de câte ori va fi nevoie”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Situația rămâne sub atenție, iar autoritățile recomandă locuitorilor din zonele expuse să fie prudenți și să anunțe imediat orice problemă prin apelarea numărului unic de urgență 112.