COD PORTOCALIU de vreme severă în zona de munte a județului Suceava. Averse torențiale, vijelii și grindină, vineri după-amiază

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase pentru ziua de 3 iulie 2026, în intervalul 12:00 – 17:00, valabil pentru zona de munte a județului Suceava.

Conform avertizării, se așteaptă perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1…3 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 25…40 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși 50…60 l/mp.

Aceste condiții meteo pot genera scurgeri rapide de pe versanți, viituri și posibile inundații locale, mai ales în zonele de munte și pe văile râurilor, unde riscul este deja crescut după ploile din zilele precedente.

Recomandări ale ISU Suceava pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale pe durata avertizării. În cazul manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate în aer liber și adăpostiți-vă imediat în clădiri solide sau spații închise care oferă protecție.

Dacă este necesară evacuarea, îndreptați-vă spre o zonă înaltă din apropiere, indicată de autorități. În situația în care sunteți surprinși de o viitură, urcați în părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș și așteptați echipele de salvare.

Alte măsuri esențiale:

Mutați obiectele de valoare la etajele superioare ale casei, dacă timpul permite.

Decuplați întrerupătorul general de energie electrică și scoateți aparatele din priză.

Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți ud sau stați în apă.

Întrerupeți alimentarea cu apă și gaze.

Protejați ferestrele și ușile pentru a preveni spargerea.

Evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri sigure, stabilite din timp.

În caz de urgență, apelați imediat numărul unic 112. Pentru informații actualizate, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie (meteoromania.ro) și platforma fiipregatit.ro, precum și aplicația de mobil DSU.

Situația va fi monitorizată permanent de ISU Suceava și celelalte instituții cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență.