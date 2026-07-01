Cod Portocaliu de caniculă în Suceava cu temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat urmat de Cod Galben de furtuni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă pentru zilele următoare, care afectează și județul Suceava. Un Cod Portocaliu de val de căldură intens și caniculă este în vigoare astăzi, 1 iulie, până la ora 21:00, urmat de Coduri Galbene pentru căldură persistentă și instabilitate atmosferică puternică.

Potrivit ANM, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 21:00, sub Cod Portocaliu se află Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. În aceste regiuni, valul de căldură va persista, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor oscila între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. Nordul Moldovei, inclusiv zona Sucevei, se va afla sub aceste condiții de caniculă.

Pentru joi, 2 iulie (interval 10:00 – 21:00), ANM a emis Cod Galben de val de căldură persistent pentru Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, cu maxime între 31 și 34 de grade, disconfort termic ridicat și ITU care va atinge sau depăși din nou pragul critic de 80 de unități.

Instabilitate atmosferică accentuată începând de joi

Totodată, un alt Cod Galben de instabilitate atmosferică va fi valabil în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, pentru toată țara. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h (izolat peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) se vor acumula 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse chiar 30-40 l/mp.

Pentru județul Suceava, meteorologii recomandă precauție maximă în aceste zile. Canicula de astăzi și de mâine crește riscul de insolație și deshidratare, mai ales pentru persoanele vulnerabile – copii, vârstnici și bolnavi cronici. Autoritățile sfătuiesc evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11:00 și 18:00, hidratare corespunzătoare și purtarea de haine lejere, de culoare deschisă.

Instabilitatea de joi și vineri poate genera fenomene periculoase: ploi torențiale care pot provoca inundații locale, vijelii care pot afecta copacii și construcțiile ușoare, precum și căderi de grindină.