AEI dezvăluie ce se ascunde în spatele prețurilor carburanților după sfârșitul măsurilor de criză: Motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru, iar benzina a rămas aproape neschimbată

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De la 1 iulie 2026, au expirat măsurile de criză instituite pe piața carburanților, iar efectele s-au văzut imediat la pompă. Potrivit analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru la unele companii, în timp ce benzina a înregistrat majorări modeste sau chiar zero. Studiul AEI oferă o radiografie detaliată a pieței și demontează mitul dependenței totale de importuri.

Conform datelor prezentate de Dumitru Chisăliță, în cazul motorinei, aproximativ 16% provine din țiței extras în România, iar 84% din țiței importat și rafinat în țară. La benzină, ponderea producției interne este mai mare – 35% din țiței local și 65% din import. Această diferență ar trebui să acționeze ca un „amortizor natural” împotriva fluctuațiilor internaționale, limitând amplitudinea scumpirilor.

Studiul AEI „Evoluția prețurilor la motorină și benzină în starea de criză din România” propune trei scenarii teoretice de prețuri, bazate pe costurile reale de extracție, rafinare, transport, distribuție și comercializare, plus o marjă de profit.

Scenariul 1 (costuri efective estimate + marjă comercială de 10%): motorină – 8,58 lei/l; benzină – 8,31 lei/l.

(costuri efective estimate + marjă comercială de 10%): motorină – 8,58 lei/l; benzină – 8,31 lei/l. Scenariul 2 (cotații de acum circa 30 de zile): motorină – 9,01 lei/l; benzină – 8,69 lei/l.

(cotații de acum circa 30 de zile): motorină – 9,01 lei/l; benzină – 8,69 lei/l. Scenariul 3 (cotații internaționale actuale): motorină – 9,99 lei/l; benzină – 8,88 lei/l.

Cum au reacționat companiile la 1 iulie 2026:

OMV și MOL au majorat prețul motorinei la 9,60 lei/l (creștere de 38 de bani). Din această sumă, 36 de bani reprezintă revenirea accizei la nivelul anterior, iar circa 2 bani eliminarea plafonării adaosului comercial. Benzina a crescut cu doar 2 bani, până la 8,68 lei/l.

Petrom a ales o abordare mai moderată: motorina a ajuns la 9,54 lei/l (creștere de 32 de bani), compania absorbind o parte din impactul fiscal, iar benzina a rămas neschimbată la 8,62 lei/l.

Rompetrol și Lukoil nu au operat modificări de prețuri față de ziua precedentă, cel puțin până la momentul analizei.

Compararea prețurilor reale cu cele teoretice este revelatoare. Motorina vândută la 9,54–9,60 lei/l se situează cu aproximativ 1,02 lei peste costurile reale estimate și cu 59 de bani peste scenariul bazat pe cotațiile de acum o lună, fiind foarte apropiată de nivelul maxim internațional. În schimb, benzina (8,62–8,68 lei/l) este cu doar circa 20 de bani peste costurile efective și chiar sub unele scenarii teoretice.

„Piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei”, subliniază Dumitru Chisăliță. Motorina alimentează transportul rutier, agricultura, construcțiile și logistica – sectoare sensibile care influențează costurile finale și inflația.

Analiza AEI arată că nu toate majorările sunt dictate exclusiv de taxe sau de cotațiile internaționale. Există spațiu comercial de manevră, iar operatorii îl utilizează diferit. Faptul că Petrom a absorbit parțial impactul fiscal, iar alții nu au majorat deloc prețurile, demonstrează că piața nu funcționează uniform.

România, prețuri comparabile cu Vestul european

Deși are a doua cea mai mare producție internă de țiței din UE, România înregistrează prețuri la pompă apropiate de cele din țările vestice. Conform datelor centralizate de AEI (sursă: www.cnr.fr), la 1 iulie 2026 prețul mediu în România era de aproximativ 1,85 euro/l, situându-se în jumătatea superioară a clasamentului european.

În perioada următoare, evoluția prețurilor va testa cu adevărat concurența pe piață. Dacă diferența dintre costurile economice reale și prețurile finale rămâne ridicată, vor reveni în discuție aspecte legate de transparență, mecanisme concurențiale și protecția consumatorilor.

Analiza completă a Asociației Energia Inteligentă oferă un instrument valoros pentru înțelegerea dinamicii reale a pieței carburanților dincolo de explicațiile simpliste.