100 de cercetași din București au descoperit Bucovina: Tabără de vară cu temă duhovnicească la Dragomirna, Putna și Voroneț

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În perioada 29 iunie – 4 iulie 2026, 100 de cercetași și lideri adulți ai Centrului Local de Cercetași „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din București au participat la un camp de vară în județul Suceava, cu tema „Dragostea – întoarcerea la rădăcini”. Evenimentul a combinat educația cercetășească, pelerinaje spirituale și activități în natură, oferind participanților o experiență autentică de conectare cu valorile Bucovinei.

Campul a debutat la Mănăstirea Dragomirna, unde cercetașii au luat parte la o slujbă de mulțumire alături de maica stareță, soborul de maici și preoții slujitori. Acest moment de rugăciune a așezat întreaga săptămână sub semnul recunoștinței și al binecuvântării duhovnicești.

Pe parcursul celor șase zile, tinerii au explorat frumusețea și patrimoniul Bucovinei prin pelerinaje la trei dintre cele mai importante mănăstiri din România: Dragomirna, Putna și Voroneț. Au vizitat muzeele mănăstirilor, au cunoscut istoria și spiritualitatea locurilor și au avut întâlniri și dialoguri cu obștile monahale.

Un moment de profundă încărcătură sufletească a fost participarea, în data de 2 iulie, la sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna. Pentru membrii Centrului Local „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, această zi a avut o semnificație aparte, deoarece Voievodul este ocrotitorul centrului lor. Participanții au asistat la Sfânta Liturghie, au depus coroane la mormântul Sfântului Voievod și s-au alăturat manifestărilor prilejuite de sărbătoare, trăind un moment de comuniune și cinstire a memoriei marelui domnitor.

Programul a inclus și activități în aer liber în Munții Rarău, precum și o vizită educativă în Rezervația Naturală Făgetul Dragomirna, realizată împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Pătrăuți. Aici, copiii și tinerii au descoperit biodiversitatea zonei și au învățat despre importanța protejării pădurilor și a patrimoniului natural al Bucovinei.

Pe lângă activitățile clasice de cercetășie – orientare, tehnici de supraviețuire în natură, lucru în echipă și prim ajutor –, participanții au luat parte la ateliere practice de împâslit și țesut, prin care au descoperit meșteșuguri tradiționale bucovinene.

Un atelier deosebit a fost susținut de salvamontiştii din Suceava, care le-au prezentat tinerilor reguli esențiale de siguranță pe munte, tehnici de intervenție și noțiuni practice de prim ajutor.

Prin acest camp de vară, organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor experiențe autentice de învățare, apropiindu-i de credință, de istoria și cultura Bucovinei, de frumusețea naturii și de valorile fundamentale ale cercetășiei: responsabilitate, spirit de echipă, implicare civică și respect față de oameni și față de creație.