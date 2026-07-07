Bacalaureat 2026 Suceava: Rată de promovare de 100 la sută la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și la Liceul Teoretic „Natanael”

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Primele rezultate la examenul național de bacalaureat 2026 arată performanțe foarte bune la principalele colegii din județul Suceava. Majoritatea unităților de elită înregistrează rate de promovare de peste 95%, fiind și două medii maxime de 10 la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava.

Iată situația la cele mai importante licee, conform datelor preliminare:

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava : 100% promovabilitate . Toți cei 171 de candidați au promovat. Prima medie: 9,88 ; ultima medie: 6,86 .

: . Toți cei au promovat. Prima medie: ; ultima medie: . Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava : Doar 2 candidați din 185 prezenți nu au promovat. Prima medie: 9,95 ; ultima medie de promovare: 6,05 .

: Doar din 185 prezenți nu au promovat. Prima medie: ; ultima medie de promovare: . Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava : Din 214 candidați înscriși, un candidat nu s-a prezentat, iar unul a fost respins. Prima medie: 10 ; ultima medie de promovare: 6,63 .

: Din 214 candidați înscriși, un candidat nu s-a prezentat, iar unul a fost respins. Prima medie: ; ultima medie de promovare: . Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți : Doar 3 candidați din 215 nu au promovat, unul dintr-o promoție anterioară. Prima medie: 10 ; ultima medie de promovare: 6,43 .

: Doar din 215 nu au promovat, unul dintr-o promoție anterioară. Prima medie: ; ultima medie de promovare: . Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc : Un singur candidat nu a promovat din 162. Prima medie: 9,93 ; ultima medie: 6,06 .

: Un singur candidat nu a promovat din 162. Prima medie: ; ultima medie: . Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava : Din 209 candidați înscriși, 4 au absentat și 9 nu au promovat. Prima medie: 9,88 ; ultima medie de promovare: 6,36 .

: Din 209 candidați înscriși, 4 au absentat și 9 nu au promovat. Prima medie: ; ultima medie de promovare: . Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni : Din 215 candidați înscriși, 2 au absentat și 6 nu au promovat. Prima medie: 9,86 ; ultima medie: 6,01 .

: Din 215 candidați înscriși, 2 au absentat și 6 nu au promovat. Prima medie: ; ultima medie: . Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc : Din 125 elevi înscriși, 11 nu au promovat. Prima medie: 9,85 ; ultima medie: 6,06 .

: Din 125 elevi înscriși, 11 nu au promovat. Prima medie: ; ultima medie: . Colegiul „Ion Luca” Vatra Dornei : Din 146 candidați, 3 nu s-au prezentat și 22 au fost respinși. Prima medie: 9,80 ; ultima medie de promovare: 6,06 .

: Din 146 candidați, 3 nu s-au prezentat și 22 au fost respinși. Prima medie: ; ultima medie de promovare: . Liceul Teoretic „Natanael” Suceava: 100% promovabilitate. Toți cei 17 candidați au promovat. Prima medie: 9,11; ultima medie: 7,03.

Aceste rezultate preliminare confirmă calitatea actului educațional din liceele sucevene de top. Mulți absolvenți au obținut medii peste 9,00 ceea ce arată excelență la mai multe unități.