Profesorul din Suceava care a crescut într-un orfelinat și a schimbat destinul a sute de copii: Romeo Irinel Bolohan, finalist în „Liga Profesorilor Excepționali”

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Povestea lui Romeo Irinel Bolohan, profesor de educație tehnologică la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, este una dintre cele mai emoționante și inspiraționale din sistemul educațional sucevean. Copil crescut într-un orfelinat, astăzi el se numără printre finaliştii campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cu peste 25 de ani de experiență la catedră, profesorul Bolohan transformă orele de educație tehnologică în adevărate lecții de viață. Prin proiecte practice precum „Selfie Pizza”, „Sandwich Show” sau „Ziua Ștafetei”, elevii săi învață nu doar să calculeze costuri și să gestioneze bugete, ci și să-și construiască un viitor independent. Mulți dintre ei provin din medii vulnerabile, iar dascălul știe exact prin ce trec, deoarece a trăit pe propria piele greutățile copilăriei instituționalizate.

„Visul meu încă din perioada grea de copilărie a fost acela de a căpăta puteri pentru îndepărtarea tuturor formelor de abuz din casele de copii din România. Și am reușit!”, mărturisește profesorul.

De la 15 ani, Romeo Bolohan a devenit voluntar și coordonator în mai multe organizații neguvernamentale, intrând în zeci de centre de plasament. Prin proiectul „Mentori pentru copiii din centrele de plasament”, derulat timp de un deceniu, a oferit sprijin educațional și formare pentru independență pentru tineri din cinci centre din județul Suceava. Rezultatul: aproximativ 500 de tineri instituționalizați au absolvit diverse forme de învățământ, mulțumită implicării sale directe.

Elevii săi au obținut premii naționale la Olimpiada de Educație Tehnologică, au construit mini-calculatoare inteligente și machete ale orașelor viitorului, demonstrând că, prin educație și încredere, se pot depăși orice bariere.

Performanța sa este cu atât mai impresionantă cu cât, în ultimii cinci ani, profesorul se confruntă cu o boală gravă care necesită dializă regulată, dar nimic nu l-a oprit din misiunea sa. Recunoașterile nu au întârziat: laureat al premiului internațional „Global E-Innovation Awards” și „Profesorul Anului din Mediul Rural 2022”.

Pentru ca povestea sa să inspire cât mai mulți români, publicul este invitat să voteze gratuit pentru Romeo Irinel Bolohan pe platforma oficială: https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/, până pe 15 iulie.