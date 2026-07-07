Violență în familie la Frasin: Bărbat arestat preventiv după ce și-a agresat soția, încălcând controlul judiciar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din Frasin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat fizic soția sa în repetate rânduri și a încălcat măsurile dispuse anterior de instanță.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, la data de 17 iunie 2026, polițiștii din Frasin s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de violență în familie.

Din probele administrate a reieșit că, la data de 14 iunie 2026, după ce soția sa a revenit acasă împreună cu fiul lor minor în vârstă de 6 ani, bărbatul a lovit-o cu cheile în față, a prins-o de braț și a izbit-o de perete, provocându-i leziuni care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

La 17 iunie, bărbatul și-a agresat din nou soția, lovind-o cu palmele și cu piciorul.

La data de 18 iunie, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior i s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, cu obligația de a nu se apropia la mai puțin de 50 de metri de victimă și de a nu comunica cu aceasta.

Încălcarea măsurii

La data de 5 iulie 2026, victima a apelat 112 și a sesizat că soțul ei a venit la domiciliu, în ciuda interdicției, și a scos-o afară din casă.

În urma acestei sesizări, la data de 6 iulie 2026, procurorul a propus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă pentru 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gura Humorului.