Femeie de 52 de ani din Vatra Dornei, găsită decedată în albia Bistriței, după ce a fost purtată de ape pe circa 60 km

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O femeie în vârstă de 52 de ani din municipiul Vatra Dornei a fost găsită decedată luni dimineață, 6 iulie 2026, pe o insulă de aluviuni formată în apele râului Bistrița, în localitatea Pietroasa, orașul Broșteni.

Poliția orașului Broșteni a fost sesizată prin 112 de către o localnică, care a anunțat descoperirea cadavrului de către soțul ei, în timp ce strângea lemne aduse de ape. La fața locului, polițiștii au constatat că persoana decedată era o femeie, parțial acoperită de lemne și aluviuni, fără urme vizibile de violență, dar cu semne de lividitate cadaverică.

Cadavrul a fost identificat ca fiind al unei femei de 52 de ani, din Vatra Dornei. Femeia fusese dată dispărută pe 4 iulie 2026, după ploile abundente care au căzut în zonă.

Din primele verificări efectuate de polițiști reiese că femeia ar fi căzut de pe puntea de acces către locuința sa, fiind apoi purtată de apele Bistriței pe o distanță de aproximativ 60 de kilometri.

Soțul acesteia a declarat că soția sa nu suferea de afecțiuni medicale care să explice decesul și că nu au existat certuri sau elemente care să ridice suspiciuni cu privire la împrejurările dispariției.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca necropsia să stabilească cu exactitate cauza decesului.