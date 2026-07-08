Omor în satul Mironu: Un bărbat de 46 de ani a fost ucis cu lovituri de par, după un conflict spontan

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Un omor a avut loc marți seară, 7 iulie 2026, în satul Mironu. Un bărbat de 46 de ani a fost găsit decedat, cu traumatisme craniene, după ce a fost agresat cu un par de gard.

Poliția a fost sesizată prin 112 de către un localnic care a anunțat că un bărbat a fost lovit grav în zona capului. La fața locului, polițiștii au constatat decesul victimei și au demarat de urgență cercetarea.

Din primele verificări efectuate de polițiștii din Gura Humorului și de la Serviciul de Investigații Criminale a reieșit că, în seara de 7 iulie, Vâjâilă Gheorghe, de 46 de ani, consumase băuturi alcoolice în exces la un bar din localitate, împreună cu Troia Gavril Petrică, de 22 de ani, tot din Mironu.

Pe drumul către locuința victimei, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Tânărul de 22 de ani i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri, inclusiv cu un par de la un gard, provocându-i leziuni fatale.

După comiterea faptei, agresorul a fugit de la locul incidentului, dar a fost identificat și reținut la domiciliul său fără incidente.

Troia Gavril Petrică a fost prezentat procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, care a dispus măsuri procesuale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor, cercetările fiind continuate sub supravegherea directă a procurorului.