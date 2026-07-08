Cod Galben de instabilitate atmosferică în Suceava: vijelii de peste 80 km/h, averse torențiale și grindină până vineri dimineața

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Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod Galben de instabilitate atmosferică ce afectează județul Suceava și o mare parte din țară, valabile de miercuri, 8 iulie, până vineri dimineața, 10 iulie. Fenomenele vizate sunt intensificări puternice ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.

Potrivit primului mesaj, valabil în intervalul 8 iulie, ora 10:00 – 23:00, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină (1-3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp (1-3 ore) se pot acumula 15-30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Cel de-al doilea mesaj, valabil între 9 iulie, ora 12:00 și 10 iulie, ora 02:00, vizează în special Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, dar și județul Suceava, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50-70 km/h) și, pe arii restrânse, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, izolat 30-40 l/mp. Manifestări specifice instabilității vor apărea izolat și în restul teritoriului.

Județul Suceava se află în zona de interes maxim în ambele intervale, fenomenele putând genera riscuri de inundații locale, perturbări ale circulației rutiere și posibile avarii la rețelele de electricitate sau la construcțiile ușoare. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zone expuse, să asigure obiectele din curți și balcoane și să urmărească actualizările ANM.