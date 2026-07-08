Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, sprijină copiii de la Omnia Ballet care vor reprezenta România la Dance World Cup 2026

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Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, a anunțat că va sprijini concret delegația de peste 20 de copii și tineri de la Omnia Ballet care vor participa, în perioada 8-18 iulie, la Finala Mondială Dance World Cup 2026, ce se va desfășura la Dublin, Irlanda.

„Am avut bucuria de a fi alături de copiii extraordinari de la Omnia Ballet, care vor reprezenta România și județul Suceava. Am ales să îi sprijin nu doar prin cuvinte, ci printr-un gest concret, pentru că sunt convins că atunci când copiii demonstrează seriozitate, pasiune și dorința de a performa, datoria noastră este să le fim alături”, a transmis primarul Cristian Burac.

Edilul a subliniat importanța investiției în tineri și promisiunea că, în calitate de primar al comunei Șcheia, va susține întotdeauna copiii și tinerii care își urmează visurile, indiferent de domeniul în care activează – sport, dans, cultură sau educație.

„Performanța nu apare peste noapte. În spatele fiecărei medalii și al fiecărei calificări stau ani de muncă, disciplină, sacrificii și sute de ore de antrenament. Le doresc mult succes la Dublin! Sunt convins că vor demonstra, încă o dată, valoarea pe care o au”, a mai adăugat primarul.

Copiii de la Omnia Ballet vor reprezenta România și județul Suceava pe una dintre cele mai importante scene internaționale de dans pentru copii și juniori. Consiliul Județean Suceava a acordat deja un sprijin financiar de 20.000 de lei pentru această deplasare.