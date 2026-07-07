CJ Suceava alocă o sumă record: 6,5 milioane de lei pentru proiecte de sport, cultură, tineret, educație civică, sănătate publică și asistență socială

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Consiliul Județean Suceava continuă să fie un partener real al comunității, alocând în anul 2026 6.500.000 de lei pentru finanțarea proiectelor nonprofit de interes județean, în baza Legii nr. 350/2005. Este cea mai mare sumă alocată vreodată de Consiliul Județean Suceava pentru acest tip de finanțări și una dintre cele mai consistente alocări din țară.

Suma reprezintă o creștere spectaculoasă față de anii anteriori:

2022: 700.000 lei

2023: 900.000 lei

2024: 1.900.000 lei

2025: 3.560.000 lei

2026: 6.500.000 lei

Interesul organizațiilor din județ a crescut și el semnificativ: de la 39 de proiecte depuse în 2022, la 110 de proiecte în 2026, dintre care 72 au fost selectate pentru finanțare.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: „Dezvoltarea județului Suceava nu înseamnă doar drumuri, poduri, aeroport sau mari proiecte de infrastructură. Toate acestea sunt esențiale și lucrăm zilnic pentru ele. Dar un județ se dezvoltă și prin oamenii care se implică în comunitățile lor: prin sport, cultură, proiecte pentru tineri, sprijin social, educație civică și inițiative care ajung acolo unde administrația nu poate ajunge întotdeauna direct. De aceea, am crescut consistent finanțările acordate în baza Legii 350/2005.”

Repartizarea sumelor pe domenii în 2026:

Activități sportive – 5.440.000 lei

– 5.440.000 lei Asistență socială – 400.000 lei

– 400.000 lei Programe culturale – 300.000 lei

– 300.000 lei Activități de tineret – 250.000 lei

– 250.000 lei Sănătate publică – 60.000 lei

– 60.000 lei Educație civică – 50.000 lei

Din totalul proiectelor depuse, au fost aprobate:

Sport: 28 din 31

Cultură: 19 din 38

Asistență socială: 11 din 15

Tineret: 7 din 15

Educație civică: 3 din 7

Sănătate publică: 4 din 4

„Sunt lucruri care nu se văd imediat, așa cum se vede un drum nou asfaltat. Dar se simt în viața comunităților: tabere pentru copii, evenimente care adună oamenii, proiecte pentru persoane cu dizabilități, pentru seniori, competiții sportive, programe de prevenție, spectacole pentru promovarea tradițiilor sau acțiuni pentru tineret”, a mai subliniat președintele Gheorghe Șoldan.

Finanțările sunt acordate prin procedură publică de selecție, iar proiectele vor fi implementate în perioada următoare în beneficiul sucevenilor.

Prin această alocare record, Consiliul Județean Suceava demonstrează că investiția în oameni și în inițiativele comunității reprezintă o prioritate strategică alături de marile proiecte de infrastructură