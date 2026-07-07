Șeful ISJ Suceava, Ciprian Anton, satisfăcut de rezultatele la Bacalaureat 2026: Județul Suceava, locul 13 la nivel național la promovabilitate

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Inspectorul școlar general al județului Suceava, prof. Ciprian Anton, a transmis un mesaj de felicitare după publicarea rezultatelor inițiale la examenul de bacalaureat 2026, în care subliniază performanța remarcabilă a învățământului sucevean.

Potrivit mesajului, județul Suceava ocupă un onorant loc 13 la nivel național din punct de vedere al ratei de promovabilitate. „Această performanță remarcabilă nu este una întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unui efort susținut, al planificării strategice și al unei pregătiri riguroase”, a precizat inspectorul școlar general.

Evoluție impresionantă față de simulări:

Prima simulare județeană: 30,32%

A doua simulare județeană: 49,92%

Simularea națională: 55,00%

Rezultate inițiale Bacalaureat 2026: 75,95%

„Graficul evoluției voastre vorbește de la sine despre ambiție și progres. Fiecare testare a fost un pas înainte”, a subliniat Ciprian Anton.

Excelență absolută: Două medii de 10

Un motiv de mândrie aparte îl reprezintă cele două absolvente care au obținut media maximă 10:

Elena Ioana Ilaș – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

– Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți Larisa Ioana Popescu – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Inspectorul școlar general le-a felicitat pe cele două eleve și le-a urat succes în cariera universitară.

Mesajul se încheie cu mulțumiri adresate cadrelor didactice, părinților și felicitări pentru toți absolvenții care au promovat. Cei care au contestat notele sau vor susține sesiunile următoare beneficiază de întreaga susținere a Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

„Felicitări, Suceava! Succes deplin tuturor pe drumul care vi se deschide în față!”, a concluzionat prof. Ciprian Anton.