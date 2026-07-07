Bucovina, promovată în Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii

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Consiliul Județean Suceava, prin Organizația de Management al Destinației (OMD) Bucovina, a participat la începutul acestei săptămâni la un eveniment de excepție organizat în Palatul Parlamentului din Londra. Sub titulatura „Discover Bucovina”, manifestarea a fost găzduită la inițiativa ROconect – Comunitatea Românilor din Regatul Unit, cu sprijinul deputatului britanic Gareth Thomas MP, președintele Grupului All-Party Parliamentary Group for Romania.

Județul Suceava a fost reprezentat de Robert Șröder, director executiv al OMD Bucovina și cel mai tânăr consilier județean din actualul mandat al Consiliului Județean Suceava.

În fața unui auditoriu format din reprezentanți ai autorităților britanice și române, ai corpului diplomatic, mediului academic și de afaceri, precum și ai comunității românești din UK, Robert Șröder a prezentat cu mândrie bogățiile Bucovinei: mănăstirile incluse în patrimoniul UNESCO, peisajele de poveste, traseele montane, tradițiile vii, gastronomia autentică și ospitalitatea sucevenilor.

Prezentarea a evidențiat atât patrimoniul istoric și natural, cât și Bucovina modernă în plină dezvoltare: progresul lucrărilor la Autostrada A7, cea mai amplă modernizare din istorie a Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, proiectele de infrastructură rutieră și varianta ocolitoare de la Gura Humorului – toate menite să facă regiunea și mai atractivă pentru turiști și investitori.

„Aceasta este Bucovina pe care o construim: o regiune mândră de trecutul său, încrezătoare în viitor și deschisă către lume. Nu suntem aici doar pentru a prezenta Bucovina, ci pentru a vă invita să deveniți parte din povestea ei”, a declarat Robert Șröder.

El i-a invitat pe cei prezenți să descopere mănăstirile UNESCO, bucătăria tradițională, meșterii populari, festivalurile și ospitalitatea oamenilor din Bucovina, subliniind: „Bucovina nu este o destinație pe care doar o vizitezi. Este un loc care rămâne cu tine mult timp după ce ai plecat”.

Evenimentul „Discover Bucovina” reprezintă prima etapă a proiectului „Discover Romania”, prin care organizatorii își propun să promoveze, direct în Parlamentul britanic, cele mai reprezentative și atractive regiuni ale României.

Consiliul Județean Suceava, prin OMD Bucovina, va continua să dezvolte parteneriate internaționale menite să consolideze imaginea Bucovinei ca destinație turistică de referință în Europa.