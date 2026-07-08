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Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA cu sediul in județul Suceava, municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare Drum forestier Axial Cârlibaba – demolare și reconstruire pod la hm 115+06”, propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna Cârlibaba, Drum forestier Axial Cârlibaba – hm 115+06.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1300 și la sediul titularului,Direcția Silvică Suceava, din județul Suceava, municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.


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