Educație de excelență la Suceava: Profesoara Livia-Teodora Țebrean, finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali”

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O profesoară cu peste 24 de ani de experiență la catedră, care predă atât în învățământul special, cât și în cel teologic, a fost selectată printre finaliștii ediției 2026 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Livia-Teodora Țebrean, profesor de religie, arte vizuale și discipline socio-umane, activează la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Andrei” din Gura Humorului și la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. Prin activitatea sa, ea reușește să combine sprijinul acordat copiilor cu cerințe educaționale speciale cu formarea caracterului elevilor din învățământul teologic.

„Mă înscriu în Campania Națională «Liga Profesorilor Excepționali» pentru că eu cred în puterea educației de a transforma destine”, a declarat profesoara.

Rezultatele muncii sale sunt concrete: în calitate de coordonator al grantului ROSE la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, a implementat programe remediale și de consiliere care au dus, în anul școlar 2024-2025, la o promovabilitate de 100% la Bacalaureat, unitatea ocupând locul al patrulea în județ. De asemenea, a inițiat și coordonat numeroase proiecte internaționale eTwinning axate pe art-terapie și incluziune.

Pictor iconar pasionat, Livia-Teodora Țebrean a contribuit la pictarea turlei bisericii din satul natal și coordonează cercuri de pictură ale căror membri au obținut zeci de premii la olimpiadele naționale. Alături de regretatul său soț, părintele Dragomir Țebrean, a derulat o amplă activitate catehetică, proiectul „Veșnicia s-a născut la sat” fiind distins cu Premiul I din partea Patriarhiei Române. În 2025, eforturile sale au fost recunoscute prin acordarea Ordinului „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Chiar și după pierderea suferită, profesoara a continuat să ofere sprijin gratuit și mentorat zecilor de elevi care nu își permit meditații plătite. Un exemplu emoționant este povestea lui Mihai, fost elev din învățământul special, pe care l-a încurajat să-și dezvolte talentul la desen. Astăzi, Mihai este preot și pictor.

Publicul este invitat să o susțină pe Livia-Teodora Țebrean în finala competiției „Liga Profesorilor Excepționali”. Votul este gratuit și poate fi exprimat până pe 15 iulie 2026, accesând platforma oficială: https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/

Prin votul acordat, sucevenii pot onora o profesoară care, prin dăruire și empatie, a luminat și continuă să lumineze destine.