IPS Calinic, la hramul de la Suceava: „Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv”

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Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a rostit un cuvânt de învățătură și mulțumire la finalul Sfintei Liturghii oficiate cu ocazia hramului Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, sărbătoare comună cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

În cuvântul său, IPS Calinic a vorbit despre puterea rugăciunii în fața moaștelor Sfântului Ioan cel Nou, pe care a descris-o ca pe „o formă de catarsis colectiv”. El a subliniat că fiecare credincios care se roagă la racla cu sfintele moaște caută nu doar o descărcare emoțională, ci și vindecare trupească și sufletească, iar Sfântul Ioan mijlocește cu putere înaintea lui Dumnezeu pentru cei care se apropie cu inima curată.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mulțumit ierarhilor prezenți la hram, printre care Mitropolitul Ioan al Banatului, Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, Episcopul Ignatie al Hușilor, precum și PS Nichifor Botoșăneanul, PS Nectarie de Bogdania și PS Teofil Trotușanul. Un gând special de recunoștință a fost adresat PS Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a coordonat organizarea hramului și a procesiunii cu moaștele Sfântului prin cetatea Sucevei, procesiune apreciată de toți credincioșii.

IPS Calinic a mulțumit, de asemenea, autorităților centrale și locale pentru sprijinul acordat mănăstirii și Arhiepiscopiei, menționând în mod special finalizarea parcării adiacente mănăstirii, realizată cu sprijinul Primăriei Suceava. A avut cuvinte de apreciere și pentru părinții slujitori, stareți, starețe, corurile arhierești, voluntari și mass-media.

La finalul cuvântului, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși ca, dacă timpul le permite, să meargă la Mănăstirea Corovei pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul, care conține și o părticică din moaștele acestuia.

IPS Calinic a anunțat și următoarele evenimente importante din Arhiepiscopie: pe 29 iunie va avea loc la Rădăuți Procesiunea „Calea Sfinților”, pe 1 iulie se va sărbători Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, iar pe 2 iulie, la Mănăstirea Putna, va fi prăznuit Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

„Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze, ca întorcându-vă la casele dumneavoastră, purtând în inimă bucuria acestui hram, să vă continuați viața mai luminoși și mai hotărâți în a merge pe calea sfințeniei”, a fost mesajul de binecuvântare adresat credincioșilor de IPS Calinic.

Mii de credincioși au participat, miercuri, la Sf. Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, alături de IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuților, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, PS Nectarie de Bogdania, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, PS Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Teofil Trotușanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi.