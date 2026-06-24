Bărbat din Rădăuți, încarcerat după ce a condus sub influența canabisului în perioada de supraveghere

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Poliția municipiului Rădăuți a pus în executare un mandat de executare a pedepsei închisorii, în urma căruia un bărbat din localitate a fost încarcerat la Penitenciarul Botoșani.

Potrivit polițiștilor, la data de 23 iunie 2026, a fost pus în executare mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 211/2026, emis de Judecătoria Rădăuți, prin care bărbatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Infracțiunea a fost comisă la data de 23 septembrie 2023, când bărbatul a condus un autoturism marca Volkswagen pe raza municipiului Rădăuți, deși se afla sub influența substanței psihoactive THC (canabis). El a fost depistat în flagrant de către polițiști, iar testele au confirmat prezența activă a substanței în organism.

Această faptă a fost săvârșită în perioada de supraveghere a unei pedepse de 2 ani închisoare cu suspendare, la care fusese condamnat anterior prin Sentința nr. 183/2023. Ca urmare, instanța a dispus revocarea suspendării condiționate, iar bărbatul a fost obligat să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 3 luni închisoare.

La data de 23 iunie, polițiștii l-au identificat la adresa de domiciliu, l-au reținut și i-au înmânat o copie a mandatului de executare. Ulterior, a fost constituită o escortă care l-a condus la Penitenciarul Botoșani pentru încarcerare.