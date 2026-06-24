Femeie din Suceava, înșelată cu aproape 3.000 de lei prin metoda creării unui card bancar virtual

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Poliția municipiului Suceava a deschis o anchetă penală după ce o femeie din localitate a fost victima unei înșelăciuni informatice, pierzând aproape 3.000 de lei din contul bancar.

Potrivit polițiștilor, la data de 23 iunie 2026, în jurul orei 13:15, femeia a postat pe platforma OLX trei produse de îngrijire personală. La scurt timp după publicarea anunțului, a primit un mesaj SMS cu textul „Confirmați comanda”, care conținea un link. După ce a accesat link-ul, a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care s-a recomandat ca fiind reprezentant al OLX.

Sub pretextul verificării contului bancar pentru a-i putea fi transferată contravaloarea produselor, persoana necunoscută i-a solicitat datele cardului bancar. Femeia le-a comunicat, iar la scurt timp a constatat că din contul său de la Banca Transilvania au fost retrași 1.000 de lei. Ulterior, suma i-a fost returnată, însă autorul a continuat să o manipuleze, convingând-o să își creeze un card virtual în aplicația BT și să transfere fondurile pe acesta.

În urma acestei acțiuni, din contul femeii au fost efectuate mai multe retrageri frauduloase, însumând 2.977,81 lei. La momentul respectiv, în cont se aflau 9.913,86 lei.

Polițiștii au stabilit că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția atrage din nou atenția asupra acestui tip de înșelăciune, care se repetă frecvent pe platformele de vânzare-cumpărare. Cetățenii sunt sfătuiți să nu comunice niciodată datele bancare sau codurile de verificare primite prin SMS sau apel telefonic și să verifice cu atenție orice link primit de la persoane necunoscute.