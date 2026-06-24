Aproape 230 de elevi din Suceava au absentat la proba la matematică la Evaluarea Națională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Proba scrisă la matematică din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a s-a desfășurat miercuri, 24 iunie 2026, în 148 de centre de examen din județul Suceava.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la această probă s-au înscris 6.193 de candidați, dintre care 229 au absentat. Nu a fost înregistrat niciun caz de eliminare din examen. În total, au fost depuse 5.964 de lucrări scrise.

Examenul continuă vineri, 26 iunie 2026, cu proba la limba și literatura maternă. În județul Suceava nu există candidați care să susțină această probă.

Evaluarea lucrărilor se realizează în sistem online, pe platforma digitalizată destinată acestui proces. La corectarea lucrărilor de matematică participă 203 evaluatori din județul Suceava.

Calendarul examenului pentru perioada următoare:

1 iulie 2026 : Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 18:00)

: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 18:00) 2–3 iulie 2026 : Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 4–7 iulie 2026 : Soluționarea contestațiilor

: Soluționarea contestațiilor 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate începând cu ora 15:00, pe site-ul www.subiecte.edu.ro.