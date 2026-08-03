Muzeul Național al Bucovinei, partener într-un proiect european dedicat memoriei Holocaustului

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Muzeul Național al Bucovinei a anunțat lansarea proiectului european „Learning from the Holocaust memories” (LHM) – „Învățând din memoria Holocaustului”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), apelul CERV-2025-CITIZENS-REM – European Remembrance.

Proiectul, cu o durată de implementare de 19 luni, este coordonat de Asociación Iniciativa Internacional Joven A.I.I.J. din Malaga (Spania) și reunește cinci organizații partenere din Spania, Italia, România, Polonia și Bulgaria. România este reprezentată de Muzeul Național al Bucovinei, care va valorifica în acest demers patrimoniul Muzeului Memoriei Holocaustului de la Siret.

Inițiativa își propune să contribuie la păstrarea memoriei Holocaustului și la promovarea valorilor europene fundamentale prin educație, dialog și cooperare internațională. Pornind de la convingerea că înțelegerea trecutului este esențială pentru prevenirea intoleranței și a discriminării, proiectul urmărește consolidarea cunoașterii istoriei europene și încurajarea reflecției asupra consecințelor antisemitismului, extremismului și încălcării drepturilor omului.

Activitățile vor fi organizate în jurul a două componente principale. Prima vizează colectarea de mărturii și organizarea unor mese rotunde, care vor crea contexte pentru dialog, reflecție și schimb intergenerațional. Cea de-a doua urmărește crearea și implementarea unor ateliere educaționale menite să sprijine înțelegerea istoriei Holocaustului, să dezvolte gândirea critică și să evidențieze importanța valorilor democratice și a respectării drepturilor fundamentale.

Proiectul va crea, totodată, o rețea de organizații europene implicate în cercetarea, conservarea și promovarea memoriei istorice, facilitând schimbul de bune practici și dezvoltarea unor metode inovatoare de educație privind Holocaustul și istoria secolului al XX-lea. Muzeul Memoriei Holocaustului de la Siret va avea un rol important, contribuind prin patrimoniul documentar și experiența sa în valorificarea memoriei.

Rezultatele vor fi diseminate prin publicații digitale, materiale educaționale și un canal YouTube dedicat, astfel încât mărturiile, resursele și experiențele dezvoltate să fie accesibile unui public larg și să poată fi utilizate în activități educaționale și culturale.