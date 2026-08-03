A început o nouă ediție Bootcamp STS – provocări, inovație și oportunități pentru viitorii profesioniști din IT&C

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A început Bootcamp STS 2026, ediția aniversară care marchează cinci ani de la lansarea școlii de vară organizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru studenții care își doresc o carieră în domeniul IT&C. Cei 20 de participanți au pornit într-o experiență de învățare și colaborare alături de specialiștii STS, în cadrul unui program care îmbină activitățile practice, demonstrațiile tehnologice și schimbul de experiență cu profesioniști din domeniu.

Prima zi este dedicată familiarizării cu activitatea STS și cu unele dintre infrastructurile și serviciile digitale esențiale pe care instituția le dezvoltă și le operează. Studenții au ocazia să descopere modul în care sunt gestionate rețelele speciale de comunicații, cum sunt protejate sistemele informatice și care sunt mecanismele prin care sunt asigurate continuitatea și securitatea serviciilor digitale destinate statului român. De asemenea, participanții la școala de vară au oportunitatea de a afla cum funcționează Serviciul de urgență 112, dar și să discute cu operatorii care preiau apelurile cetățenilor și cu specialiștii responsabili de administrarea tehnică a sistemului.

Programul Bootcamp STS continuă pe durata întregii săptămâni în județul Brașov, unde studenții vor participa la sesiuni aplicate și ateliere susținute de experți STS în dezvoltare software, securitate cibernetică, inteligență artificială, tehnologii emergente, cloud computing, virtualizare, centre de date, comunicații securizate și protecția informațiilor.

Activitățile tehnice ale studenților vor fi completate cu exerciții în echipă, simulări inspirate din provocările reale ale domeniului IT&C și sesiuni interactive de discuții pentru a înțelege modul concret în care infrastructurile hardware și software securizate susțin funcționarea administrației publice și a sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Bootcamp STS este un proiect educațional care a devenit, în timp, o comunitate dedicată învățării, mentoratului și dezvoltării profesionale. Prin această inițiativă, STS continuă să contribuie la formarea viitoarei generații de specialiști IT&C, oferindu-le studenților acces la experiența practică și expertiza tehnică acumulate în dezvoltarea și operarea unor sisteme informatice și de comunicații esențiale pentru sectorul public din România.