Bărbat reținut la Vatra Dornei după ce a fost prins la volanul unui Mercedes cu numere false și permis suspendat

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Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a fost reținut pentru 24 de ore, duminică, 2 august 2026, după ce polițiștii din Vatra Dornei l-au depistat la volanul unui autoturism Mercedes Benz cu probleme de înmatriculare și cu permisul de conducere suspendat.

În jurul orei 10:05, un echipaj al Poliției municipiului Vatra Dornei – Biroul de Ordine Publică, aflat în activități de control trafic pe strada Argestru din municipiu, a oprit pentru verificare autoturismul marca Mercedes Benz. Conducătorul auto a declarat verbal că deține permis de conducere, însă verificările în bazele de date au confirmat că acesta este suspendat.

Din cercetările efectuate a rezultat că autoturismul, a cărui serie de șasiu a fost identificată la examinare, a fost înmatriculat în Germania și radiat din circulație la data de 30 august 2024. Numerele de înmatriculare aplicate pe vehicul, provenind din Bulgaria, erau atribuite unui alt autovehicul.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Vatra Dornei au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul având permisul de conducere suspendat, conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. În urma probatoriului administrat, organele de cercetare penală au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta urmând să fie introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.