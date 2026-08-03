Vernisaj la Muzeul de Istorie din Suceava: Expoziția de pictură „Valentin Sava” va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii august

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Muzeul Național al Bucovinei invită publicul joi, 6 august 2026, de la ora 13.00, la vernisajul expoziției „Valentin Sava. Pictură”, care va avea loc în Foaierul Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția reunește o selecție reprezentativă de lucrări semnate de Valentin Sava, pictor și profesor universitar doctor abilitat, personalitate de referință a artei contemporane românești și Professor Emeritus al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Artistul propune un parcurs vizual în care peisajul, portretul și compoziția se întâlnesc într-un discurs plastic rafinat, construit printr-o remarcabilă stăpânire a culorii și a expresiei picturale.

În cadrul vernisajului, expoziția va fi prezentată de dr. Minola Iutiș, muzeograf la Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, care va evidenția reperele esențiale ale creației lui Valentin Sava și locul acesteia în contextul artei românești contemporane.

Publicul este invitat să descopere o expoziție care reflectă atât experiența artistică acumulată de-a lungul unei cariere de peste patru decenii, cât și preocuparea constantă a autorului pentru dialogul dintre tradiție și modernitate, dintre observația atentă a realității și expresia sensibilității personale.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 6–29 august 2026, în Foaierul Muzeului de Istorie. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.