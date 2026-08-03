Agenda culturală a săptămânii 3–9 august: ateliere pentru copii, festival de toacă, Hit Fest Bucovina și expoziții la Muzeul de Istorie

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Consiliul Județean Suceava propune sucevenilor și turiștilor o nouă agendă săptămânală de evenimente, care reunește manifestări organizate de instituțiile județene sau desfășurate cu sprijinul administrației județene.

În perioada 3–7 august, Muzeul Național al Bucovinei continuă programul educațional „Din secretele maeștrilor – lumină și culoare” la Muzeul de Istorie din Suceava. Primul atelier din această serie este cel de modelaj „Sculptura – arta volumelor”, dedicat copiilor, programat între orele 09:00–12:00 și 13:00–16:00. În continuare, vor urma ateliere de confecționare a marionetelor și de linogravură.

Începând de miercuri, 5 august, publicul poate vizita expoziția de pictură a artistului și profesorului universitar Valentin Sava, deschisă tot la Muzeul de Istorie, în intervalul 10:00–18:00. Expoziția va rămâne deschisă până pe 29 august 2026.

Joi, 6 august, de la ora 15:00, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Rotunda va avea loc cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă „Răsună toaca-n cer”. Evenimentul, dedicat copiilor și tinerilor, urmărește păstrarea și transmiterea tradiției artei toacei. Este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Rotunda, Primăria și Consiliul Local al orașului Liteni.

Între 7 și 9 august, Parcul Ariniș din Gura Humorului găzduiește Hit Fest Bucovina. Timp de trei zile, festivalul oferă concerte live, activități pentru copii și familii, competiții sportive și recreative, zone gastronomice cu produse locale, spații de promovare turistică și spectacole de lumini. Printre artiștii anunțați se numără Haddaway, Fun Factory și Georgiana Lobonț. Manifestarea este organizată de Fundația Te Aud România, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

La Muzeul de Istorie din Suceava rămân deschise, în intervalul 10:00–18:00, expozițiile „Patrimonii culturale vizibile: Costume tradiționale din România și Japonia” și „Moda la Porțile Levantului” (ambele până la 4 octombrie), precum și „Dușmance ale poporului” (până duminică, 9 august). Din 5 august li se alătură și expoziția de pictură Valentin Sava.