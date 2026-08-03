Peste 150 de activități sportive și sesiuni educaționale pentru copiii și părinții din Suceava și Ilfov, prin programul „Învață să fii sănătos”

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222 de copii și 75 de părinți din comunitățile Sasca Mare (județul Suceava) și Jilava (județul Ilfov) participă în 2026 la programul „Învață să fii sănătos!”, derulat de United Way România și implementat de organizația Te Aud România.

Prin sport, sesiuni despre alimentație, hidratare și somn, precum și activități dedicate fair-play-ului, prevenirii bullyingului și muncii în echipă, programul le oferă elevilor instrumente concrete pentru formarea unor obiceiuri sănătoase. „Programul «Învață să fii sănătos» pornește de la situații pe care copiii le întâlnesc zilnic: ce aleg să mănânce, câtă apă beau, cum se odihnesc, cât timp petrec în mișcare și cum se comportă într-o echipă. Implicarea părinților și dotarea școlilor extind efectele programului dincolo de durata sesiunilor. Echipamentele sportive vor putea fi folosite și în activitățile viitoare, iar purificatoarele de apă susțin accesul constant al elevilor la apă potabilă”, a explicat Gabriela Andronache, fondatoarea Te Aud România.

Până în prezent, în cele două școli partenere au fost organizate 113 activități sportive, 38 de sesiuni despre viața sănătoasă, opt sesiuni de fair-play, anti-bullying și lucru în echipă, precum și patru întâlniri de informare pentru părinți. Ambele unități de învățământ au primit echipamente sportive și câte un purificator de apă, care rămân la dispoziția elevilor pe termen lung.

La Școala Gimnazială „Ieremia Valahul” din Sasca Mare, programul s-a desfășurat între 1 mai și 31 iulie 2026 și a implicat 115 copii cu vârste între 6 și 15 ani. Elevii au participat la 51 de activități de fitness, fotbal și rugby, completate de 16 sesiuni educaționale despre piramida alimentației, hidratare, somn și educație pentru sănătate, plus două sesiuni despre fair-play și prevenirea bullyingului. Alte 40 de părinți au luat parte la două întâlniri dedicate formării unor obiceiuri sănătoase în familie. În iunie, cinci voluntari United Way s-au alăturat activităților, iar școala a fost dotată cu echipamente sportive și un purificator de apă.

La Școala Gimnazială Nr. 2 din Jilava, programul continuă până în decembrie 2026. În etapa aprilie-iunie au participat 107 copii cu vârste între 7 și 11 ani, organizați în cinci grupe. Aceștia au avut 62 de activități de atletism, fotbal și baschet, 22 de sesiuni despre alimentație, hidratare, somn și mișcare, precum și șase sesiuni de fair-play și lucru în echipă. 27 de părinți au discutat, în două întâlniri, despre rolul adulților în formarea rutinelor de familie. Școala a primit, la rândul ei, echipamente sportive și un purificator de apă.

Programul „Învață să fii sănătos!” promovează sănătatea, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor din medii vulnerabile, prin combinația de mișcare, educație și implicarea părinților.