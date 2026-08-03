Primarul Vasile Rîmbu anunță startul reabilitării parcului din Burdujeni: „Un pas mai aproape de cartierul modern pe care ni-l dorim”

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat că au demarat lucrările de reabilitare a parcului aflat în proximitatea sensului giratoriu din cartierul Burdujeni. Mesajul publicat de edil subliniază că demersul face parte din eforturile de modernizare a zonei și de creare a unor spații publice de calitate.

„Cu ochii spre viitor și inima spre oameni, azi dăm startul lucrărilor de reabilitare a parcului din proximitatea sensului giratoriu din Burdujeni”, a transmis primarul. Potrivit acestuia, parcul reabilitat nu va fi doar un loc de admirat, ci un spațiu în care generațiile să se întâlnească: părinții să petreacă timp de calitate cu cei mici, seniorii să poată depăna amintiri, iar tinerii să se conecteze cu un colț de natură.

Vasile Rîmbu a prezentat această transformare ca pe o promisiune concretă că sloganul „#FacemSuceavaBine” nu rămâne doar o formulă, ci reprezintă un scop asumat. Proiectul din Burdujeni este descris ca un nou pas spre un cartier mai modern, adaptat nevoilor locuitorilor de toate vârstele.