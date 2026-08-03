Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Primarul Vasile Rîmbu anunță startul reabilitării parcului din Burdujeni: „Un pas mai...

Primarul Vasile Rîmbu anunță startul reabilitării parcului din Burdujeni: „Un pas mai aproape de cartierul modern pe care ni-l dorim”


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat că au demarat lucrările de reabilitare a parcului aflat în proximitatea sensului giratoriu din cartierul Burdujeni. Mesajul publicat de edil subliniază că demersul face parte din eforturile de modernizare a zonei și de creare a unor spații publice de calitate.

„Cu ochii spre viitor și inima spre oameni, azi dăm startul lucrărilor de reabilitare a parcului din proximitatea sensului giratoriu din Burdujeni”, a transmis primarul. Potrivit acestuia, parcul reabilitat nu va fi doar un loc de admirat, ci un spațiu în care generațiile să se întâlnească: părinții să petreacă timp de calitate cu cei mici, seniorii să poată depăna amintiri, iar tinerii să se conecteze cu un colț de natură.

Vasile Rîmbu a prezentat această transformare ca pe o promisiune concretă că sloganul „#FacemSuceavaBine” nu rămâne doar o formulă, ci reprezintă un scop asumat. Proiectul din Burdujeni este descris ca un nou pas spre un cartier mai modern, adaptat nevoilor locuitorilor de toate vârstele.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

A început o nouă ediție Bootcamp STS – provocări, inovație și...

Un autoturism BMW a luat foc pe strada Putna din Burdujeni...

Vernisaj la Muzeul de Istorie din Suceava: Expoziția de pictură „Valentin...