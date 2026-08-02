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Accident grav la Salcea: doi motocicliști politraumatizați, transportați în stare critică la UPU Suceava


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Doi tineri în vârstă de 29, respectiv 25 de ani, au fost răniți grav duminică seara într-un accident rutier produs pe raza localității Salcea.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, cei doi motocicliști au părăsit partea carosabilă.

La fața locului au intervenit trei echipaje SAJ – două de tip C și unul de tip B.

Victimele au fost găsite politraumatizate, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav și traumatism toraco-abdominal. Echipajele medicale le-au acordat îngrijiri de stabilizare pe loc, după care le-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Ancheta privind împrejurările producerii accidentului este continuată de polițiști.


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