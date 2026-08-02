Record de trafic la Aeroportul Suceava în iulie: 106.060 de pasageri. Este a doua lună consecutivă cu peste 100.000 de călători

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Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat în luna iulie un nou record de trafic: 106.060 de pasageri. Comparativ cu iulie 2025, când au trecut prin aeroport 80.455 de călători, creșterea este de 25.605 persoane, adică aproximativ 31,82%.

Noul rezultat depășește și performanța din iunie 2026, când au fost deserviți 100.731 de pasageri. Este a doua lună consecutivă în care aeroportul sucevean trece pragul de 100.000 de călători.

În iulie au fost înregistrate 778 de mișcări de aeronave (aterizări și decolări), față de 728 în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de aproximativ 7%.

În primele șapte luni ale anului 2026, Aeroportul Suceava a deservit 604.480 de pasageri, cu 93.206 mai mulți decât în perioada similară din 2025, când au fost 511.274 de călători. Creșterea este de 18,23%.

Potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Aeroporturilor din România pentru primul semestru al anului 2026, Aeroportul Suceava se află pe locul al șaselea la nivel național în ceea ce privește traficul total de pasageri, traficul internațional și numărul de mișcări ale aeronavelor, după Otopeni, Cluj-Napoca, Iași, Băneasa și Timișoara. La traficul către destinațiile din afara spațiului Schengen ocupă locul al patrulea, iar la destinațiile Schengen se situează pe locul al șaselea.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a comentat rezultatele: „Este a doua lună consecutivă în care depășim pragul de 100.000 de călători. Știu, mai sunt multe de făcut, dar suntem pe drumul cel bun. Așteptăm finalizarea licitației pentru terminalul T3, de aproape patru ori mai mare decât cele două terminale existente, apoi ne apucăm de treabă.”

Șoldan a precizat că citește comentariile și sugestiile sucevenilor privind noi destinații și atragerea mai multor companii, însă a subliniat că nici Consiliul Județean, nici conducerea aeroportului nu stabilesc rutele sau prețurile biletelor.

„Să știți că citesc comentariile și sugestiile sucevenilor pe pagina mea de Facebook despre noi destinații și atragerea mai multor companii. Vreau să știți că nici Consiliul Județean, nici conducerea aeroportului nu stabilesc unde și când să zboare aeronavele. Și nici prețurile biletelor. Toate aceste decizii aparțin exclusiv companiilor aeriene. Da, suntem în discuții cu mai mulți operatori, însă trebuie spus că nu sunt foarte multe opțiuni. Unele companii aleg să opereze doar pe aeroporturile mari, iar altele nu au suficiente aeronave pentru a deschide noi rute. Așa cum am spus, fiecare decide în funcție de propria strategie comercială. Nici tarifele aeroportuare nu sunt o problemă, așa cum sugerau unii în comentarii. La Suceava, acestea sunt la un nivel mic spre mediu comparativ cu alte aeroporturi din țară. În aceste condiții, tot ce avem de făcut este să modernizăm aeroportul existent și să-l facem mai atractiv pentru companii și călători. Iar asta nu se poate face peste noapte. Important este că știm ce avem de făcut. Și facem!”, a declarat Șoldan.

Consiliul Județean Suceava continuă investițiile în modernizare. Principalele proiecte vizează construirea noului terminal T3, cu o suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați, extinderea parcării de la circa 300 la peste 600 de locuri și realizarea balizajului luminos al platformei aeroportuare.