Atenție la mesajele false de la „Poliția Română”! O nouă campanie de fraudă online cere plata unor amenzi inexistente pentru viteză

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Poliția Română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă în mediul online, de tip „Government Impersonation Scam”, în care autorii folosesc în mod abuziv identitatea unor instituții publice pentru a convinge cetățenii să plătească sume de bani și să divulge date personale sau bancare.

În ultima perioadă, autoritățile au înregistrat un număr semnificativ de sesizări din partea oamenilor care au primit mesaje frauduloase ce par a proveni de la Poliția Română sau de la alte instituții ale statului. În cadrul acestei scheme, victimele primesc SMS-uri sau mesaje pe aplicații de tip WhatsApp sau Telegram, în care sunt anunțate că au o amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății și sunt însoțite de amenințări cu aplicarea unor penalități, executare silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, a transferului de proprietate sau a reînnoirii asigurării autovehiculului.

Infractorii mizează pe încrederea pe care cetățenii o au în instituțiile publice și pe sentimentul de urgență pe care îl creează, pentru ca persoana să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea mesajului. Această metodă este un exemplu clasic de „Government Impersonation Scam” – o fraudă în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține bani sau acces la date sensibile.

Pentru a se proteja, Poliția Română recomandă cetățenilor să nu răspundă acestor mesaje și să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie care solicită plata unor amenzi. Orice eventuală obligație de plată trebuie verificată exclusiv pe platformele oficiale, accesând manual adresa https://www.ghiseul.ro în browser, fără a folosi linkuri din mesaje. Este important să se verifice cu atenție denumirea domeniului web: site-urile cu terminatii asemănătoare celor oficiale, precum .cc, .top sau .vip, reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă.

De asemenea, nu trebuie introduse date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe pagini accesate din astfel de linkuri. Instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau alte aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru plată. Dacă cineva a introdus deja date bancare pe un site suspect, este esențial să contacteze imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor.

Orice tentativă de fraudă trebuie raportată autorităților competente, iar semnalarea acestor mesaje ajută la protejarea altor persoane. Vigilenta și verificarea atentă a oricărui mesaj care invocă numele unei instituții publice rămân cele mai eficiente metode de a evita astfel de înșelăciuni.