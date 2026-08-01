Handbaliștii de la USV Suceava, campioni europeni universitari! Victorie dramatică la loviturile de la 7 metri în fața Universității din Alicante

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Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a cucerit medalia de aur la Jocurile Europene Universitare 2026, după o finală de excepție disputată sâmbătă, 1 august, la Salerno, Italia. Studenții suceveni s-au impus în fața Universității din Alicante (Spania) cu scorul de 50-49, după prelungiri și lovituri de la 7 metri.

Meciul de la Pala Palumbo a fost unul extrem de echilibrat. USV a condus la pauză cu 21-17, însă spaniolii au revenit puternic în repriza secundă și au egalat la 40-40 după 60 de minute. Au urmat două reprize de prelungiri (2-2 și 4-4), scorul rămânând egal, 46-46. Decizia a fost luată la loviturile de departajare, unde sucevenii au fost mai precisi și au câștigat cu 4-3.

Performanța vine la o zi după calificarea în finală, obținută vineri seara prin victoria cu 32-26 în fața Universității din Zagreb. Echipa antrenată de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a demonstrat din nou caracter și nervi tari, după ce anul trecut pierduse dramatic finala europeană.

Cu acest succes, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava își adaugă al cincilea titlu continental universitar la handbal masculin, după cele din 2017, 2022, 2023 și 2024.