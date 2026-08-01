Incendiu la un autoturism pe DN 2E, în Vicovu de Jos. Motorul a ars complet

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Un autoturism a luat foc vineri, 31 iulie 2026, pe DN 2E, pe raza comunei Vicovu de Jos. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor în timp ce mașina se afla în mers, fără a se înregistra victime.

Potrivit informațiilor comunicate de Secția 4 Poliție Rurală Gălănești, sesizarea a fost primită prin SNUAU 112 la ora 13.39. La fața locului s-a stabilit că flăcările se manifestau la un autoturism VW Sharan aparținând unui localnic din Vicovu de Jos. Vehiculul era condus, în momentul izbucnirii focului, de un bărbat din Vicovu de Sus.

Incendiul a fost stins de persoanele aflate în zonă înainte de sosirea echipajului de pompieri militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus. Nu au fost afectate alte bunuri.

Cauza a fost stabilită ca fiind efectul termic. Sursa de aprindere a fost toba de eșapament, iar primul material care a luat foc a fost masa plastică, pe fondul deteriorării pe timpul folosirii. În urma incidentului a ars motorul autoturismului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”.