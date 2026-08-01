Un rădăuțean a ajuns în arest după ce a aruncat cu un cuțit spre balconul unor vecini, după ce i-a amenințat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 33 de ani din Rădăuți a sesizat Poliția Municipiului Rădăuți, pe 30 iulie 2026, în jurul orei 16:41, prin apel la 112, că este amenințat de un tânăr din localitate.

Potrivit declarațiilor, în jurul orei 16:30, în timp ce se întorcea acasă, bărbatul s-a intersectat în fața blocului cu un tânăr de 25 de ani, cunoscut în zonă sub porecla „Nicu”, care ar avea o relație de concubinaj cu o vecină.

Acesta avea asupra sa un cuțit cu un singur tăiș și mâner galben și a început să îi adreseze injurii, motivând că ar fi aflat de neînțelegeri anterioare legate de copiii minori ai vecinului, care uneori ar fi deranjat liniștea locatarilor.

Victima a intrat în imobil, iar agresorul a urmat-o și s-a poziționat în dreptul balconului, continuând amenințările.

La un moment dat, bărbatul și soția sa, în vârstă de 29 de ani, au ieșit pe balconul de la parter pentru a-i cere să părăsească zona.

Tânărul a aruncat cuțitul spre ei, acesta ricoșând într-un stâlp de fier al balconului și crăpând o placă din plexiglas.

Niciunul dintre soți nu a prezentat leziuni. Aceștia nu au dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar au depus plângere.Polițiștii l-au identificat pe autor ca fiind un tânăr de 25 de ani din Rădăuți. A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Pe 31 iulie 2026, față de suspect s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.