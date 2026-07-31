Bărbat reținut după ce și-a agresat fosta concubină și a amenințat-o cu un cuțit în camera unei pensiuni din Suceava după un conflict în care a scos un cuțit

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Lucrătorii Poliției Municipiului Suceava au reținut joi, 30 iulie 2026, un bărbat de 47 de ani din municipiu, cercetat pentru infracțiunea de violență în familie. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cazul are legătură cu o sesizare înregistrată în noaptea de 26 iulie 2026, la ora 00:02, când prin 112 a fost reclamat faptul că din interiorul Vilei Alice, de pe strada Simion Florea Marian, se auzeau țipetele unei femei, existând suspiciunea că ar fi agresată. La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat și o femeie de 49 de ani, foști concubini.

Potrivit cercetărilor, în seara de 25 iulie 2026, în jurul orei 18:00, cei doi s-au deplasat la Vila Alice pentru a petrece timp împreună. Între ei a izbucnit un conflict verbal pe fondul geloziei bărbatului întrucât femeia fusese cerută în căsătorie de un alt bărbat. La un moment dat, acesta a scos un cuțit, iar femeia l-a prins de mână, atingând lama, ocazie cu care a suferit o tăietură superficială la palma dreaptă. Victima a refuzat intervenția medicală.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanță pentru un control psihiatric. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat existența unui risc iminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă femeia s-a opus. I s-a înmânat o cerere pentru solicitarea unui ordin de protecție de la Judecătoria Suceava.

În urma completării probatoriului, polițiștii din Biroul Investigații Criminale au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru violență în familie. Vineri, 31 iulie 2026, acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Suceava, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile.