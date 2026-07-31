Accident rutier pe DN2, la Roșiori. Un tânăr a fost rănit ușor după ce a încercat să depășească o căruță

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Un tânăr de 24 de ani din Salcea a fost rănit ușor joi, 30 iulie 2026, în jurul orei 12:00, într-un accident produs pe DN2-E85, pe raza localității Roșiori, comuna Forăști.
Conform datelor din ancheta poliției, tânărul conducea o autoutilitară Mercedes Benz pe relația Roșiori – Vadu Moldovei și s-a angajat în depășirea unei căruțe deși din sens opus circula un camion DAF care tracta o remorcă. Autoutilitara a intrat în coliziune cu camionul, condus de un șofer de 58 de ani din Ucraina. În urma impactului, Mercedes-ul a fost proiectat într-un autoturism Volkswagen care se afla parcat în afara părții carosabile.
Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a tânărului din Salcea. Acesta a fost diagnosticat cu contuzie ușoară și contuzie a coloanei cervicale.
Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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