Accident rutier pe DN2, la Roșiori. Un tânăr a fost rănit ușor după ce a încercat să depășească o căruță



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 24 de ani din Salcea a fost rănit ușor joi, 30 iulie 2026, în jurul orei 12:00, într-un accident produs pe DN2-E85, pe raza localității Roșiori, comuna Forăști.

Conform datelor din ancheta poliției, tânărul conducea o autoutilitară Mercedes Benz pe relația Roșiori – Vadu Moldovei și s-a angajat în depășirea unei căruțe deși din sens opus circula un camion DAF care tracta o remorcă. Autoutilitara a intrat în coliziune cu camionul, condus de un șofer de 58 de ani din Ucraina. În urma impactului, Mercedes-ul a fost proiectat într-un autoturism Volkswagen care se afla parcat în afara părții carosabile.

Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a tânărului din Salcea. Acesta a fost diagnosticat cu contuzie ușoară și contuzie a coloanei cervicale.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.