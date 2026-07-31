74 de pompieri militari din Suceava, avansați în grad

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Vineri, 31 iulie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a organizat o ceremonie în cadrul căreia 74 de ofițeri și subofițeri au fost avansați, la termen, în gradul următor.

Evenimentul a reprezentat o recunoaștere a profesionalismului, responsabilității și devotamentului de care militarii ISU dau dovadă în îndeplinirea misiunilor zilnice. Ceremonia a evidențiat, totodată, spiritul de sacrificiu, dedicarea și grija față de semeni care definesc activitatea pompierilor.

Conducerea inspectoratului le-a transmis felicitări tuturor celor avansați și le-a urat succes în misiunile pe care le vor desfășura în continuare.