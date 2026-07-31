Suceava candidează pentru titlul de „Capitala Tineretului din România – 2028”

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Suceava a făcut primul pas oficial în cursa pentru titlul de „Capitala Tineretului din România – 2028”. Primarul Vasile Rîmbu a anunțat că a fost transmisă scrisoarea de intenție și motivația candidaturii, demers realizat împreună cu organizațiile de tineret și partenerii locali.

Prin această candidatură, administrația locală își propune să construiască un oraș în care tinerii sunt ascultați, implicați și sprijiniți să contribuie activ la dezvoltarea comunității.

Programul „Capitala Tineretului din România” este considerat cea mai importantă inițiativă națională dedicată dezvoltării ecosistemului de tineret. Mai mult decât un simplu titlu, acesta reprezintă un proces de transformare care stimulează colaborarea dintre administrația publică, organizațiile neguvernamentale, mediul educațional, mediul de afaceri și comunitate, pentru a crea oportunități reale pentru generația tânără.

„Această candidatură înseamnă un spațiu pentru idei, pentru inițiativă, pentru responsabilitate și pentru dialog între generații. Suceava are o comunitate activă, implicată și cu inițiativă. În ultimii ani, numeroase proiecte dedicate tinerilor au demonstrat că există energie, idei și dorința de a construi împreună. Această candidatură este o continuare firească a acestor eforturi și o oportunitate de a le duce la un nou nivel”, a transmis primarul Vasile Rîmbu.

Edilul a mulțumit tuturor organizațiilor și partenerilor care s-au alăturat demersului și contribuie la conturarea unei viziuni comune pentru viitorul orașului. „Ne dorim ca Suceava să devină un model de implicare, colaborare și dezvoltare prin și pentru tineri. Astăzi începe acest drum”, a adăugat primarul.