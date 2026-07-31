Rugby Club Gura Humorului începe returul Ligii de Rugby Kaufland cu sprijinul Consiliului Județean Suceava

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Rugby Club Gura Humorului intră în a doua parte a sezonului din Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon al rugbyului românesc, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava. Echipa humoreană are de disputat cinci meciuri în următoarele șase săptămâni, dintre care două pe teren propriu, în fața unor formații cu experiență și resurse solide.

Primul test vine sâmbătă, 1 august, în deplasare, împotriva CSA Steaua, într-o partidă restantă din tur. O săptămână mai târziu, pe 8 august, rugbiștii din Gura Humorului vor primi din nou pe Steaua, de această dată pe teren propriu. Returul continuă pe 15 august, cu o deplasare la CS Rapid, urmată de meciul de acasă din 22 august, împotriva CSU Elbi Cluj. Ultima etapă din sezonul regulat este programată pe 12 septembrie, la Baia Mare, cu CSM Știința.

„Prima parte a sezonului ne-a arătat că rezultatele au fost greu de dus, dar fiecare meci ne-a obligat să învățăm repede: cum să gestionăm presiunea, cum să rămânem organizați și cum să răspundem în fața unor echipe cu mult mai multă experiență. Intrăm în retur mai uniți și cu o imagine mult mai clară asupra nivelului la care trebuie să ajungem”, a declarat Gabriela Andronache, președinta Rugby Club Gura Humorului.

Participarea în retur este susținută de Consiliul Județean Suceava, care a semnat în luna iulie un nou contract de finanțare în valoare de 415.000 de lei. Suma acoperă o parte din costurile necesare pentru pregătirea sportivilor, organizarea meciurilor, deplasări, servicii medicale, arbitraj, asigurări și activitățile de promovare a rugbyului în comunitate.

„Începem returul cu încredere, dar și cu responsabilitatea de a demonstra că Rugby Club Gura Humorului merită să fie în primul eșalon. Urmează meciuri dificile, împotriva unor echipe cu experiență și resurse considerabile, însă avem un grup tânăr, unit și hotărât să crească de la o etapă la alta. Sprijinul Consiliului Județean Suceava este esențial în această perioadă. Ne oferă stabilitatea de care avem nevoie pentru a pregăti meciurile în condiții bune și pentru a continua un proiect construit, ani la rând, în principal din resurse private. Le mulțumim președintelui Gheorghe Șoldan, vicepreședintelui Nicolae Robu și tuturor reprezentanților Consiliului Județean care au ales să susțină rugbyul humorean”, a adăugat Ștefăniță Rusu, managerul clubului.

Echipa are 26 de sportivi legitimați incluși în proiectul finanțat, dintre care 12 au sub 23 de ani. Pentru acești jucători, prezența în Liga de Rugby Kaufland înseamnă șansa de a acumula experiență la cel mai înalt nivel intern și de a se dezvolta în județul în care s-au format. Totodată, formația din primul eșalon oferă un traseu concret juniorilor de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului și de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, care pot vedea un drum complet de la antrenamentele de juniori până la rugbyul de seniori, fără ca mutarea într-un alt centru să fie singura opțiune.

După încheierea sezonului regulat, pe 19 septembrie sunt programate semifinalele și barajele pentru locurile 5-7, iar partidele finale de clasament vor avea loc pe 26 septembrie, pe terenul echipei mai bine clasate.

Rugby Club Gura Humorului îi invită pe suporteri să fie alături de echipă la cele două meciuri de pe teren propriu, programate pe 8 și 22 august.